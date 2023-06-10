Два пассажирских самолета столкнулись в японском аэропорту

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Авария произошла около 7:00 по московскому времени.

В японском аэропорту Ханэда столкнулись два самолета. В обоих воздушных судах авиакомпаний Eva Airways и Thai Airways находился 471 пассажир. Об этом сообщил телеканал NHK.

ЧП произошло около 7:00 по московскому времени. Информации о пострадавших не поступало.

Людей эвакуировали из самолетов и направили в здание аэропорта. Сейчас компетентные органы выясняют причины аварии.

«Внезапно раздался грохот, которого я никогда раньше не слышала, и самолет остановился. Никакого шока. Вокруг меня все было тихо, и особых волнений не было», — рассказала одна из пассажирок.

К текущему времени работа взлетно-посадочной полосы возобновлена. Сообщается, что из-за ЧП произошла задержка нескольких прибывающих и вылетающих рейсов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация разработала и согласовала дополнительный маршрут на юг для самолетов в открытые аэропорты. Это позволит сократить время в пути по ряду направлений до 35 минут.