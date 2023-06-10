«Жил без меня и умер без меня»: Смирнитский до сих пор корит себя за судьбу сына

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Неудачные браки, смерть единственного ребенка и конец карьеры. Что не так с судьбой актера?

Российский актер Валентин Смирнитский сыграл множество ролей, но большинство зрителей все-таки помнят его исключительно по картине «Д’Артаньян и три мушкетера» в роли Портоса. При этом, мало кто знает о том, что реальная жизнь артиста довольно трагична.

У него было сложное детство: из школы его выгнали за драку, но в этот же период он начал заниматься в театральной студии в Москве. Затем Смирнитский поступил в театральное Щукинское училище прямо рядом с домом. Уже в 1963 году снялся в легендарной картине «Я шагаю по Москве» Георгия Данелия в эпизодической роли военнослужащего. Но известность пришла к нему только после картин «Королевская регата», «Семь стариков и одна девушка», «Удар! Еще удар!», «Щит и меч», а также «Адъютант его превосходительства».

И уже в 1978 году его пригласили на звездную роль Портоса. После 80-х годов, актера все еще продолжали звать в некоторые фильмы, но их было мало и ни одна из ролей не приносила ему былой славы. По итогу, еще в начале 90-х актер вернулся к образу Портоса в телефильмах «Мушкетеры двадцать лет спустя» и «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя», а в 2007 году сыграл мушкетера в завершающей киноэпопею картине «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини».

Но к этому времени в его судьбе уже творилось что-то неладное. Смирнитский три раза развелся и сильно выпивал. Во втором браке у актера родился сын Иван, но, когда мальчику исполнилось шесть лет — папа из семьи ушел. Иван не мог справиться с болью от потери отца и пристрастился к наркотикам. Сам Смирнитский безуспешно пытался помочь своему любимому сыну и даже отправлял его в специализированную клинику во Францию. Собственно, на какое-то время это помогло Ивану и он даже успел жениться и поступить в Тимирязевскую академию. Но, пагубная привычка оказалась сильнее и молодой человек скончался в возрасте 26 лет.

Как признавался во многих интервью сам Валентин, он до сих пор винит себя за смерть родного сына. По его словам, он тратил все свои деньги на лечение, но как только Иван выходил из клиник — брался за старое.

«О смерти сына я узнал в день его похорон от его жены на гастролях в Америке. Его похоронили без меня. И просить прощения, и признаваться в любви я могу только маленькой табличке колумбария на Новодевичьем кладбище, за которой спрятана урна с пеплом моего единственного сына. Он жил без меня и умер — без меня», — признался Смиртнитский в интервью на федеральном телеканале.

В 2004 году актер женился на женщине по имени Лидия и с тех пор они вместе. Возможно, черная полоса в жизни знаменитости закончилась и у него появился шанс все исправить?

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