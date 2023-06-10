В США началась паника из-за уничтожения Россией танков Leopard

CNN: в США признали тяжелую ситуацию для ВСУ после уничтожения танков Leopard

Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

Американцам становится страшно смотреть на сюжеты в зоне СВО.

Армия РФ успешное справляется с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) и это вызывает у Америки настоящую панику. Об этом заявил журналист Фред Плейтген в эфире телеканала CNN.

По его словам, официальные лица США с опасением наблюдают за успехами российских военных.

«ВСУ столкнулись с жестким отпором со стороны России», — заявил журналист во время сюжета о том, как уничтожаются украинские танки Leopard и БМП M2 Bradley на запорожском направлении.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ потеряли три танка Leopard при попытке наступления на запорожском направлении.