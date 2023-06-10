В мире растет число перевозящих российскую нефть танкеров

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Спрос на сырье по-прежнему крайне высок.

Из-за увеличения желающих перевозить российскую нефть исчезнут фрахтовые надбавки. Таким мнением поделился директор по стратегии Fractal Shipping Карл Мартин Найгаард, передает EADaily.

Как сообщает издание Dagens Naeringsliv, молодая норвежско-швейцарская компания, появившаяся на рынке в прошлом году, перевезла российской нефти на 30 млрд норвежских крон (около 2,7 миллиарда долларов по текущему курсу). Компания устроила фурор количеством танкеров, перевозящих отечественное сырье.

Это далеко не единичный случай. Отличилась и индийская Gatik Ship Management, купившая менее чем за года более полусотни танкеров на сумму около 1,4 миллиарда долларов. По данным Vortexa на конец апреля, во всем мире около 500 танкеров занимаются перевозкой российской нефти или нефтепродуктов.

Кроме того, участились случаи продажи старых танкеров неизвестным покупателям. Только с начала мая было передано 17 кораблей класса «Афрамакс» и «Суэцмакс» на сумму более 500 миллионов долларов.

В стабильной ситуации остаются греческие судовладельцы. В стране существуют восемь крупных компаний, занимающихся поставкой сырья из России. На эту страну Евросоюза приходится не менее 25% от общего объема экспорта. Страна находится в очень выгодном положении, так как закупает нефть ниже установленного лимита, не нарушая санкции. Вместе с тем она предоставляет легальные способы поставки сырья в Европу застрахованными судами.

Однако сейчас можно наблюдать снижение ставок фрахта. Скидка на российскую нефть снизилась в мае до 22 долларов за баррель. Хотя еще зимой она была на отметке в 35 долларов. Как отметил вице-премьер Александр Новак, так происходит из-за рисков вторичных санкций и длине маршрутов, по которым следуют суда.

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