Российские военные сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп

Минобороны: ВС России сорвали попытки атаки штурмовиков ВСУ у Торского и Серебрянского Лесничества

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За прошедшие сутки ВС России уничтожили до 450 военных ВСУ на донецком направлении.

Российские военнослужащие сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«В районах населенных пунктов Торское и Серебрянское Лесничество были сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск», — заявил Савчук.

До этого стало известно о том, что за прошедшие сутки ВС России истребили до 450 военных ВСУ на донецком направлении.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как боевики ВСУ из минометов обстреливают лодки российских спасателей под Херсоном.