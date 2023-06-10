Видео: ВСУ ударили ракетами по пунктам временного размещения в Херсонской области

Фото: 5-tv.ru

В специальную зону эвакуировали людей, пострадавших из-за подтоплений после разрушения плотины Каховской ГЭС. Сначала Киев уничтожил дамбу, а теперь обстрелял выживших.

Боевики ВСУ нанесли удар ракетами по строящейся рекреационной зоне на Арабатской стрелке в Херсонской области. Видео с последствиями на месте происшествия снял корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

На кадрах видно, что на месте удара разгорается пламя и поднимается огромный столб дыма. Перед этим было слышно как минимум пять громких хлопков, рассказал корреспондент журналист. По его словам, часть этих звуков могли быть следствием работы ПВО. Одна ракета наверняка попала в здание.

На Арабатской стрелке были организованы пункты временного размещения. Сюда привозили жителей Херсонской области, которые пострадали в результате подтопления своих населенных пунктов после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Предположительно, украинские боевики выпустили ракеты по рекреационной зоне около пяти утра. Для этого были использованы британские ракеты большой дальности Storm Shadow.

Две из них, по предварительным данным, удалось сбить системе ПВО группировки «Днепр». Однако еще две упали в районе пунктов временного размещения людей.

Пока известно, что в результате атаки националистов ВСУ погибла одна женщина. К сожалению, со временем число жертв может увеличиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики обстреляли детскую базу отдыха в Геническом районе. Там оказалось много детей, стариков и женщин, эвакуированных после ЧП на Каховской ГЭС.