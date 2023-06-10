В Колумбии нашли живыми детей с разбившегося 40 дней назад самолета

Фото: REUTERS / PRESIDENCY

О спасении четырех маленьких пассажиров потерпевшего крушение судна рассказал президент страны Густаво Петро.

Четверо колумбийских детей, находившихся на борту разбившегося в мае легкого однодвигательного самолета Cessna 206, найдены живыми. Об их спасении рассказал на своей странице в Twitter президент страны Густаво Петро. Глава государства уже сообщал об обнаружении юных пассажиров, но 18 мая удалил заявление, так как информация не подтвердилась.

С момента авиакатастрофы прошло 40 дней. У всех ребят, по данным местной газеты Tiempo, выявлено сильное обезвоживание. Кроме того, они пострадали от укусов насекомых. Прежде пресса сообщала, что пропавшим после аварии детям 13, девять, четыре года, а самому младшему 11 месяцев. Пока искали, малышу исполнился год. Журналисты предполагают, что их нашли военные и коренные жители района, где произошло крушение.

«Радость для всей страны! Четверо детей, потерявшихся 40 дней назад в колумбийских джунглях, найдены живыми», — написал в блоге глава Колумбии.

REUTERS / PRESIDENCY

Воздушное судно Cessna 206 вылетело из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета 1 мая и вскоре экипаж передал на землю аварийный сигнал — отказал двигатель. В течение 370 часов спасатели не могли разыскать разбившийся самолет. Когда это наконец произошло, среди обломков нашли только одно тело — пилота. Пассажиров — двоих взрослых и шестерых детей, там не было.

Позже выяснилось, что второй пилот и женщина, мама четверых детей, погибли в окрестностях. Как сумели выжить в джунглях ее ребята — остается только догадываться. Впереди их ждет нелегкое восстановление и определение дальнейшей судьбы после смерти матери.

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