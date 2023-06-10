Скончался комик и актер из сериала «Во все тяжкие» Майк Батайе

Фото: www.globallookpress.com / Clinton Wallace

Артисту было 52 года, предположительная причина смерти — сердечный приступ.

Майк Батайе, американский комик и актер, скончался в вохрасте 52 лет, предположительно, в результате сердечного приступа. Покойный наиболее известен по роли управляющего прачечной Lavanderia Brilliante Денниса Марковски в сериале «Во все тяжкие». По сюжету в этом заведении располагалась подпольная лаборатория Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана по производству наркотиков.

О смерти Майка Батайе со ссылкой на членов семьи сообщает издание Variety. Его не стало 1 июня, приступ случился во сне, в этот момент актер находился в своем доме в Мичигане. Сестры знаменитости в своем заявлении отметили, что им будет не хватать его «замечательной способности приносить смех и радость людям»

Батайе родился в Детройте, штат Мичиган, экранный дебют — сериал «Парень познает мир» 1993 года. Он снялся в трех эпизодах сериала «Во все тяжкие». На протяжении всей своей актерской карьеры он появлялся в шоу «В Филадельфии всегда солнечно», «Спящая камера», «Шоу Берни Мака», «Мальчик познает мир» и «Все любят Рэймонда». Известен также ролями в картинах «Американская мечта», «Не шутите с Зоханом», «Газ», а также главной ролью в ленте «Детройт без свинца» 2012 года.

В качестве комика Батайе выступал в известных комедийных клубах, таких как Gotham в Нью-Йорке и Laugh Factory в Лос-Анджелесе, Comedy Store, Improv и Icehouse. Он стал одним из первых американских юмористов, выступивших перед местной публикой на Ближнем Востоке. В Дубае он снял специальный выпуск для Showtime Arabia, аналогичные работы на его счету появились после поездок в Египет, Ливан, Израиль и Иорданию. Два года подряд королевская семья Иордании приглашала Батайе выступить на Международном фестивале комедии в Аммане.

Церемония прощания состоится 16 июня в похоронном бюро Вермюлен-Саевски (Vermeulen-Sajewski Funeral Home) в Плимуте, штат Мичиган.

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