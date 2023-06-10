На Украине сообщили о взрывах в Одесской области

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В регионе была объявлена воздушная тревога.

Короткое сообщение о звуках взрывов на территории Одесской области опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Отмечается, что в ночь на 10 июня в городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В Одесской области была объявлена воздушная тревога.

«Новые взрывы в Одесской области», — сказано в сообщении.

Информацию также подтвердили другие издания. Днем ранее СМИ сообщали о таком же инциденте. Отмечается, что аналогичные звуки ударов и срабатывающих систем ПВО звучат в городе Запорожье, находящемся под контролем киевского режима.

Согласно данным сервиса оповещения населения, по состоянию на 02:15 10 июня в ряде регионов действует воздушная тревога. К ним относятся Днепропетровская Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области. Кроме того, взрывы раздаются и на подконтрольных Украине частях Донецкой народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

В ходе спецоперации по защите Донбасса с начала октября Россия регулярно наносит удары по стратегическим объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту, за который ответственны представители киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода Тольятити — Одесса. Харьковской области.