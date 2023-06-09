Несколько тысяч человек пришли на концерт по случаю Дня России в Минске

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

На большой сцене у Дворца спорта установлен знак в виде сердца в цветах флагов дружественных РФ и Белоруссии.

Минск отмечает День России праздничным концертом на большой сцене у Дворца спорта, что на улице Победителей. Съемочная группа «Известий» передает первые кадры с мероприятия, в котором приняли участие звезды отечественной эстрады и их белорусские коллеги. Среди них группа «Любэ», ансамбль «Сябры», Денис Майданов, Зара, Василий Герелло и другие исполнители.

Представление посетили не только минчане — зрители приехали в столицу из разных регионов страны. Также на концерт пришли россияне, которые оказались в Белоруссии по делам или во время отпуска. Перед несколькими тысячами зрителей выступил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

Как отметил дипломат, для всех россиян этот праздник преисполнен особым смыслом. Он напоминает о многовековой истории страны и единстве ее многонационального народа. Грызлов также подчеркнул, что торжество по случаю Дня России в Минске — главном союзнике Москвы — это «знаковое событие и подтверждение нерушимой дружбы» двух государств. Зрители отвечали ликованием и поднимали над головой флаги России и Белоруссии.

В связи с празднованием Дня России 12 июня трудовая неделя будет четырехдневной. Выходные начнутся в субботу 10 июня и продлятся до понедельника, во вторник 13-го числа россияне вернутся на рабочие места. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода ждет регионы РФ в эти дни.