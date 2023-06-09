Видео: около 60 тысяч литров ГСМ полыхают на складе в Уфе

Фото, видео: Telegram / МЧС Башкортостан; 5-tv.ru

С мощным пожаром борются 17 машин МЧС, пожарный поезд и катер.

Пожарные Уфы борются с огнем на территории вспыхнувшего склада горюче-смазочных материалов (ГСМ) на улице Малая Селикатная. Возгорание произошло в одном из зданий большого комплекса, по данным башкирского управления МЧС, горят 60 кубов ГСМ. Один куб — это тысяча литров специальных жидкостей.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, сигнал о происшествии поступил поздним вечером. На место незамедлительно были направлены силы и средства МЧС России в соответствии с повышенным рангу пожара № 3 (сложная обстановка, значительная площадь горения в многоэтажном здании).

К складу прибыли пожарные на 17 единицах техники, пожарный поезд и катер. Отмечается, что угрозы на пути и для цистерны нет. По предварительным данным, никто на территории ЧП не пострадал, погибших также нет. Эксперты выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее 5-tv.ru публиковал видеосюжет о лесных пожарах в Алтайском крае. Площадь поражения уже превысила пять тысяч гектар.