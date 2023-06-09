МИД РФ пообещал ответить на решение суда Нидерландов по скифскому золоту

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Верховный суд Нидерландов отменил кассационную жалобу музеев Крыма после заключения о передаче Украине принадлежащих им ценных экспонатов.

Решение Верховного суда Нидерландов по спорной коллекции скифского золота не останется без реакции российского МИД. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, подчеркнув, что речь идет об опасном прецеденте.

Свое заявление она сделала вскоре после обнародования результата подачи кассационной жалобы со стороны крымских музеев. Коллекция экспонатов «Крым: золото и секреты Черного моря» была вывезена в Нидерланды в 2014 году, там она была выставлена в Музее Алларда Пирсона. Позже было принято решение передать ценности Украине, которое и оспаривают их хранители с полуострова.

Это решение Захарова назвала ангажированным. Она отметила, что скифское золото — часть культурного наследия полуострова. Это, подчеркнула пресс-секретарь МИД РФ, неоспоримый факт, и его не могут отменить никакие решения.

«Вердикт создает очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами и, безусловно, не может быть оставлен без адекватной реакции с нашей стороны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

В 2014 году в Амстердам привезли более двух тысяч предметов. Они были созданы в период с IV века до нашей эры по VII век нашей эры и датируются временем поздних скифов, сарматов, алан, средневекового населения Крыма. Наиболее ценным экспонатом считается двухстороннее скульптурное изображение Змееногой богини, найденное в конце XIX века в районе современной Керчи.

После референдума, по результатам которого Крым воссоединился с Россией, коллекция осталась в Нидерландах. В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче золота Украине с формулировкой «до стабилизации ситуации» на полуострове. Владельцы подали кассационную жалобу в январе 2022-го.

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