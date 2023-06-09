Фото, видео: Telegram / SALDO_VGA; 5-tv.ru

Украинские террористы выпустили сразу несколько ракет по территории лагеря.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал ситуацию с атакой Вооруженных сил Украины на детский лагерь, расположенный на Арабатской стрелке, в Геническом районе. Чиновник выложил видеообращение в Telegram-канал, в котором назвал действия киевский властей поистине бесчеловечными.

Сальдо подчеркнул, что украинские террористы атаковали лагерь несколькими ракетами типа Storm Shadow. Одну успели сбить системы ПВО, но две, к сожалению, достигли целей.

«В результате один человек погиб, еще один получил ранения. Ракеты, несущие смерть детям. Отольется все это киевскому режиму и его кураторам в решениях международного военного трибунала», — сказал Сальдо.

В числе прочего он добавил, что номера и маркировка на обломках ракет четко показывают, что они принадлежали Британии. И именно эта страна поставила оружие Украине.

ВСУ атаковали детский лагерь днем 9 июня. В пансионате в этот момент находились эвакуированные из подтопленных в результате прорыва Каховской ГЭС люди.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МАГАТЭ объявили о запуске программы помощи Украине.