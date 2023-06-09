«Пытался вмешаться в выборы»: Захарова пошутила о поимке медведя в Вашингтоне
Захарова пошутила про ситуацию с поимкой медведя на улицах Вашингтона
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
В черте города развернули целую операцию, перекрыв улицы и районы.
На улицах Вашингтона бегает медведь. Чтобы его поймать, в городе перекрыли дороги, а жителей ближайших районов просят на выходить на улицу. Ситуацию шутливо прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Жду заявление Белого дома о поимке российского шпиона „Михаила“, который пытался вмешаться в выборы», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова призвала «попутавших берега» ставленников президента Украины Владимира Зеленского беспокоиться не о Днепре.