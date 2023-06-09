«Вымогали деньги»: Дзюба прокомментировал новый интим-ролик со своим участием

Дзюба заявил об угрозах перед появлением нового интимного видео в интернете

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; Telegram / dzyubaartem22

Футболиста вновь увидели полностью голым на просторах Сети. Как он это объяснил?

Артем Дзюба после появления в сети новых интимных видео с его участием заявил, что несколько дней назад ему угрожали неизвестные и вымогали деньги. Об этом футболист рассказал в своем Telegram-канале.

«Последние два-три дня мне писали, опять вымогали деньги, угрожали. Не знаю кто, для чего, кому это надо», — сказал Дзюба.

Ему эта тема уже давно не интересна. Более того, новое видео оказалось вовсе не новым — на кадрах даже волосы не седые, отметил футболист.

«Поэтому прошу к этому спокойнее относиться. У меня все хорошо, не переживайте, кто волнуется», — с улыбкой заявил Дзюба.

На скандальном видео спортсмен позирует полностью голым в постели в разных позах, при этом не стесняясь переводить камеру и на свой детородный орган, который пытается прикрывать руками.

Ранее 5-tv.ru писал, как новый скандальный ролик с участием спортсмена прокомментировали в Госдуме.