Губернатор Старовойт: в Курске беспилотник упал в районе нефтебазы

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Есть ли разрушения на объекте?

Беспилотник упал в районе нефтебазы в Курсе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате никаких повреждений и разрушений на объекте нет. На месте случившегося работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся. Осколками были повреждены несколько автомобилей.