Бывший главный тренер сборной СССР по боксу пропал в Москве

Бывший главный тренер сборной СССР по боксу Копцев пропал в Москве

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В полицию с заявлением обратилась дочь мужчины.

Бывший главный тренер сборной СССР по боксу Константин Копцев пропал в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, 73-летний мужчина ушел из дома и перестал выходить на связь.

«В полицию обратилась дочь Копцева. Она заявила, что он ушел из дома днем 8 июня и пропал», — сказал собеседник.

Источник уточнил, что пропавший страдает прогрессирующим заболеванием.

С 1981 по 1988 год Копцев был главным тренером молодежной сборной СССР, а в 1988–1992 годах — национальной сборной СССР и Объединенной команды. Под его руководством команда стала лучшей на чемпионате мира-1989 и чемпионате Европы-1991.

В 1995-м он руководил межрегиональным объединенным комитетом профсоюзов боксеров России. Также мужчина являлся председателем тренерского совета Федерации бокса России и членом тренерской комиссии Международной ассоциации любительского бокса.

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