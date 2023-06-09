Ополченцу ДНР Роману Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно

Фото: Telegram / pushilindenis; 5-tv.ru

Парень с 18 лет сражался в составе батальона «Сомали».

Гвардии капитану Роману Воробьеву посмертно присвоено звание Героя России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Указ президента России зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Проводили в последний путь гвардии капитана Романа Воробьева», — написал Пушилин.

До этого он сообщал о том, что 26-летний Роман Воробьев с 18 лет сражался в составе батальона «Сомали», принимал участие во многих боях в ДНР, в том числе за Мариуполь. Награжден званием Героя ДНР, а также орденом Мужества, Георгиевским крестом II–IV степеней, множеством орденов и медалей.

Прежде стало известно, что командир роты, участвующей в специальной военной операции (СВО), по имени Юрий Жуланов, спасший своих сослуживцев, был удостоен награды Героя России и повышен в воинском звании. Об этом мужчина узнал лично от президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как погибшая под обстрелом ВСУ в ДНР депутат Пирогова награждена орденом Мужества.