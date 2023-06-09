«Меньше на 35 минут»: Росавиация согласовала допмаршрут на юг России
Росавиация: новый маршрут на юг для российских самолетов сократит полет до 35 минут
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
В какие аэропорты будут летать самолеты теперь?
Росавиация вместе с другими ведомствами разработала и согласовала дополнительный маршрут на юг для самолетов в открытые аэропорты. Об этом сообщает РИА Новости.
«Росавиацией согласованы маршруты в открытые аэропорты юга России (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные-Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь», — говорится в сообщении.
Международные направления туда тоже войдут. Такое нововведение должно обеспечить повышение пропускной способности воздушного пространства юга России, что позволит сократить полетное время в среднем до 35 минут.
До этого стало известно о том, что в России с 12 июня откроется второй воздушный коридор на юг.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как стало известно об открытии второго воздушного коридора в России на юг.