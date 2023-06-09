Самое скрытое семейство: как Курникова и Иглесиас воспитывают детей

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Пара с самого начала отношений не любит делиться подробностями личной жизни.

Список достижений российской теннисистки Анны Курниковой вдохновляет. В 2003-м она закончила профессиональную карьеру, а затем работала моделью, тренером, занималась благотворительностью и стала мамой троих детей.

Секретная жизнь

Ее муж, испанский певец Энрике Иглесиас, как и сама Курникова, прячет от посторонних глаз то, что другие знаменитости любят выставлять напоказ — детей, чувства и красивую жизнь. Пара с самого начала отношений не любит делиться подробностями личной жизни.

О том, что в декабре 2017 года у них родились двойняшки Николас и Люси, их фанаты узнали уже после радостного события. Все девять месяцев Курникова скрывала округлившийся животик.

Более того, спортсменка — домоседка, так что подловить ее в интересном положении было просто нереально. Когда у модели родились дети, ей было всего 36 лет.

«Я стал более ответственным и даже езжу медленнее. Стараюсь сто раз подумать, прежде чем совершить какую-нибудь глупость. Я надеюсь стать классным, веселым отцом», — рассказывал ее супруг.

Три года спустя, в начале 2020-го, у них появился еще один малыш. Новость о рождении девочки также стала полной неожиданностью для поклонников.

В доме все общаются на разных языках: испанском, русском и английском. Иглесиас не сомневается, что их дети смогут приобщиться к различным культурам, поскольку его жена — «прекрасный учитель».

Старшие дети уже ловко переходят с русского на английский и даже успевают поговорить с отцом на испанском. Певец уверяет, что больше всего на него похож сын.

«В детстве я был довольно непослушным, и мой Нико очень напоминает меня самого», — делится артист.

Спортсменка не собирается делать из отпрысков новых звезд теннисного корта. В одном из интервью она рассказала, что в детстве жила по строжайшему графику и занималась с ракеткой по шесть часов ежедневно.

Ранее 5-tv.tu писал, что Иглесиас вынужден оставить Курникову и троих детей.