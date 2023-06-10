«Мое дело спеть»: Семенович назвала рабами стилистов и визажистов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / ann_semenovich; 5-tv.ru

Певица заявила, что от нее требуется просто выйти на сцену и красиво спеть. Для всего остального у нее есть «специально обученные рабы».

Певица Анна Семенович назвала стилистов и визажистов рабами. В личном блоге артистка опубликовала видео, на котором ее красили и собирали на мероприятие несколько людей.

Подписчики спросили, не устает ли звезда собираться на съемки. На это она ответила, что у нее есть «специальные рабы».

«Одна чешет волосы, другая — лицо. Мое дело — просто потом выйти и красиво спеть и станцевать. У каждого своя работа», — сказала знаменитость.

Громкое высказывание спровоцировало настоящий скандал среди ее аудитории. К тому же, в дальнейших видео Семенович назвала большинство людей глупыми, чем спровоцировала дополнительный негатив в свой адрес.

«Если у вас проблемы с чувством юмора, вам надо над этим поработать. Если вы не поняли, это была шутка», — попыталась оправдаться артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Семенович на свадьбе Булановой поймала букет невесты.

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