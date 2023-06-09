«Никогда не считал работой»: куда на шесть лет пропал с экранов Игорь Лагутин

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Звезда сериала «Кодекс чести» последний раз появлялся на экранах в 2017 году.

Актера Игоря Лагутина многие ассоциируют с его героями-спецназовцами. Это не удивительно, ведь он исполнил роль в сериале «Кодекс чести».

Звезда смог покорить телезрителей своим мужеством и прямотой, вписавшись в роль служивого человека. При этом в театре он предстает в совершенно ином амплуа, пишет издание KP.RU.

Лагутин родился 5 августа 1964 года в Минске, Белорусской ССР в семье врачей. Отец — хирург, полковник медицинской службы, начальник госпиталя МВД Белоруссии, мать — отоларинголог.

Родители хотели, чтобы сын продолжал семейную традицию, но у их наследника с детства была мечта об актерской деятельности. Его дебют в кино состоялся в 1992 году, когда он исполнил главную роль в картине Юрия Соломина «В начале было слово».

Широкая известность пришла к Лагутину после выхода на экраны первого сезона телесериала «Кодекс чести» в 2002 году. Режиссер Георгий Николаенко пригласил артиста в проект, увидев его в театральной постановке «Свадьба Кречинского».

Также он участвовал в таких проектах, как «Кадеты», «Звезда эпохи», «Закон и порядок: Преступный умысел», «Райские яблочки. Жизнь продолжается», «Восьмидесятые», «Профессионал», «Без правил», «Молодежка-2».

Последний раз он появился на экране в 2017 году в фильме «Линия огня». Как оказалось, Лагутин больше театральный актер, хоть и преимущественно известен публике по сериалам.

С 2001 года он служит в Театре Сатиры, где до сих пор с успехом выходит на сцену. Он не считает, что у него огромные нагрузки из-за актерской деятельности.

«Ведь что такое для меня спектакль? Это огромное удовольствие, которое я получаю от роли, даже несмотря на то, что играю ее на сцене и в 20-й, и в 100-й раз. Никогда не считал участие в спектаклях работой», — говорит артист.

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