«Создавать свое»: Путин выступил против простого возвращения к советской системе образования

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Российский лидер считает, что не нужно «талдычить постулаты 50-летней давности».

Президент России Владимир Путин выступил против простого возвращения к советской системе образования. Российский лидер отметил, что нужно брать лучшее, что есть в мире, и создавать свое. С таким заявлением он выступил на встрече с премьерами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Сочи.

По его словам, если мы родом из СССР, то это не значит, что нужно «талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности».

«Совсем нет. Даже совсем по-другому. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире. И создавать свое», — указал российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент РФ Владимир Путин объяснил, почему российские школьники регулярно побеждают на зарубежных олимпиадах.