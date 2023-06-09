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Российский лидер считает, что странам СНГ важно не зависеть от Запада.

Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на укрепление технологического суверенитета, чтобы страны СНГ не зависели от Запада. По его словам, это поможет гармонизировать финансовый рынок ЕАЭС.

«Это поможет обеспечить устойчивость кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, диверсифицировать и гармонизировать Евразийский финансовый рынок так, чтобы создавались благоприятные условия для сохранения капиталов и их инвестирование в экономики наших государств», — сказал российский лидер на встрече с премьерами ЕАЭС в Сочи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия намерена продолжать поддерживать Сербию в отстаивании им своих легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности.