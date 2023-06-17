«Как монолит»: IVAN поделился воспоминаниями о Кобзоне

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Из рук народного артиста СССР певец получил награду на музыкальном конкурсе молодых исполнителей «Пять звезд».

Певец IVAN (настоящее имя Александр Иванов. — Прим.ред.) сравнил Иосифа Кобзона с монолитом. Своими воспоминаниями о народном артисте СССР музыкант поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

В 2014 году певец участвовал в музыкальном конкурсе молодых исполнителей «Пять звезд», где занял первое место. Заветную статуэтку артист получил из рук Иосифа Кобзона, который был почетным членом жюри.

«Он как монолит, и это ощущалось в каждом его шаге, в каждом его взгляде», — рассказал IVAN.

Участие в самом проекте музыкант назвал вспышкой и шоком, ему не верилось, что он стоит на одной сцене с такими гигантами отечественного шоу-бизнеса.

Певец получил широкую известность после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. IVAN покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что почему развалилась семейная рок-группа певца IVAN.