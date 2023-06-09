«Крутой шах американцам»: что означают угрозы Саудовской Аравии в адрес США

Политолог Бредихин объяснил ссору США и Саудовской Аравии планами Эр-Рияда вступить в БРИКС и ШОС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Adam Schultz; личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

В чем подоплека резко обострившихся отношений Эр-Рияда и Вашингтона?

Угроза властей Саудовской Аравии разорвать отношения с США оказалась для Белого дома неприятным «шахом». Об этом 5-tv.ru заявил политолог Антон Бредихин.

«Шах очень крутой. Но я думаю, что его пока еще не анонсировали саудовские власти. Безусловно, данный конфликт произошел в рамках тех заявлений, которые были сделаны руководством Саудовской Аравии по вступлению в состав БРИКС и ШОС. Поэтому данный шах американцам совсем не понравился», — рассказал эксперт.

По прогнозу Бредихина, Саудовская Аравия вряд ли в скором времени будут ставить «мат» США. Для разрыва отношений с американцами стране потребуется длительная подготовка, ведь это резко изменит отношения королевства с Израилем и Ираном.

«Если саудиты будут готовы к переформатированию своей военно-политической стратегии, то тогда, конечно же, будут основания для подобного решения. Пока же основания, на мой взгляд, не столь сильные», — добавил политолог.

О накале отношений между двумя странами накануне сообщила газета The Washington Post. По данным издания, наследный принц королевства Мохаммед бен Сальман пригрозил администрации США разрывом отношений.

Его слова западные журналисты сочли ответом на заявления американского президента Джо Байдена. Тот осенью 2022 года пообещал Саудовской Аравии «последствия» за решение сократить добычу нефти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как разгоревшийся конфликт между США и Саудовской Аравией прокомментировали в Кремле.