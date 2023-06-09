«Столото» и «РусКлиматФонд» высадили в Подмосковье сто деревьев для восстановления лесов

Фото: Пресс-служба «Столото»

Совместная акция распространителя гослотерей и экологического фонда состоялась в четвертый раз. Участие в ней приняла двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Сто молодых деревьев высадили в Московской области представители крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото» и Фонда развития экологических проектов и содействия решению проблем изменения климата «Русский Климатический Фонд» («РусКлиматФонд»). Об этом говорится в пресс-релизе, попавшем в распоряжение 5-tv.ru.

Совместная ежегодная акция прошла в поселке Снегири 9 июня. Она стала четвертой подряд и состоялась в рамках глобального проекта «Леса для климата», организованного «РусКлиматФондом».

Фото: пресс-служба «Столото»

«Уже четыре года подряд „Столото“ участвует в глобальном экологическом проекте по восстановлению пострадавших лесов в разных регионах страны, ведь устойчивое развитие бизнеса невозможно без включения в процессы, направленные на поддержку социальных активностей, в том числе охрану окружающей среды. Восстановление лесов позволяет сохранить экологию и компенсировать углеродный след, который оставляет человеческая деятельность, сделать вклад в качественное и здоровое будущее следующих поколений. Каждый год у нас нет недостатка в желающих принять участие в акции, ведь это к тому же является отличным тимбилдингом для компании», — объяснила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Оксана Тубман.

Участие в высадке молодых деревьев также приняла российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

«Забота о будущем нашей планеты, о ее сохранении для следующих поколений — это дело каждого из нас. Приятно видеть, что в таких экологических акциях участвует так много людей, и неравнодушных к вопросам экологии становится все больше. Социально ответственные компании, такие как „Столото“, показывают всем отличный пример и задают направление, в котором все должны двигаться, чтобы сохранить легкие Земли», — подчеркнула спортсменка.

Фото: пресс-служба «Столото»

Высадка деревьев позволит не только восстановить лес в Подмосковье и других регионах России, но и смягчить последствия глобального потепления. Через несколько лет насаждения начнут потреблять много углекислого газа, тем самым снижая воздействие парникового эффекта.

«Взрослое дерево поглощает в среднем 22 килограмма углекислого газа в год, что делает города более здоровым и безопасным местом для жизни. Деревья очищают воздух, фильтруют воду и являются домом для 80% наземных животных. Сохранять и восстанавливать леса — наша общая задача! Приятно осознавать, что с каждым годом наши мероприятия по посадке деревьев привлекают все больше неравнодушных людей, а также представителей социально ответственных компаний. Благодарим наших постоянных партнеров „Столото“ за многолетнюю поддержку и помощь в организации посадок деревьев в российских регионах, за энтузиазм и заботу о будущем нашей планеты», — сказала президент «РусКлиматФонда» Марианна Мунтяну.

Экологический проект «Леса для климата» проводится в регионах России, леса в которых сильнее всего пострадали от природных катаклизмов или насекомых-вредителей. В прошлом году молодые деревья были высажены в Московской, Свердловской, Волгоградской и Челябинской областях, а также в Республике Чувашия. Причем только высадками дело не ограничивается: специалисты продолжают наблюдать за саженцами до тех пор, пока они окончательно не окрепнут.