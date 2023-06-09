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Врачи советуют периодически делать гимнастику рук и подобрать бандаж на запястье для занятий спортом. А что еще необходимо делать?

При длительной работе за компьютером и при занятиях спортом повышается риск получения травм суставов кистей рук: любое резкое движение может привести к печальным последствиям для здоровья. Об этом заявил травматолог-ортопед Михаил Игнатов в беседе с изданием Газета.ру.

Существует два вида боли в запястном суставе: периодическая и постоянная. Первая возникает, когда человек резко чувствует неожиданный дискомфорт во время поворота кисти или при сжатии пальцев.

При таких регулярных повреждениях возникает тендинит — воспаление сухожилий. Не менее опасное последствие — артроз лучезапястного сустава, то есть деградация хрящевых тканей, приводящих к остеоартрозу.

«Сустав значительно теряет подвижность и приносит значительный дискомфорт человеку. Также периодические боли могут возникать из-за гигромы лучезапястного сустава — доброкачественной опухоли, которая вызывает болезненные ощущения, создает ограничения в движениях, онемения в руке», — отмечает эксперт.

Что касается постоянной боли в запястьях, то она ощущается довольно долгое время, заставляя прибегать к медицинской или медикаментозной помощи. Чаще всего такие симптомы встречаются при артрите и артрозе, из-за синдрома запястного канала или при болезни де Кервена — в таком случае следует незамедлительно обратиться к ортопеду.

«Также нельзя поднимать сразу большой вес, для опорно-двигательной системы человеку полезнее переносить тяжести по частям. При работе за компьютером важно удобно располагать руки, чтобы локти не висели за пределами стола, для комфортной посадки лучше подобрать специальный стул и ортопедическую подушку, которая будет поддерживать спину. Кроме того, лучше использовать эргономичную клавиатуру и мышь», — советует специалист.

Игнатов также порекомендовал каждые два часа нахождения за компьютером делать гимнастику пальцев: выполнить круговые упражнения и разминать локтевые суставы, чтобы восстановить кровоток. Что касается спорта, то во время игры в гольф, теннис и при других нагрузках следует подбирать специальный бандаж на запястье для профилактики травм.

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