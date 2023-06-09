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Если повара и прислуга не могут угодить монарху, он расстраивается на длительный промежуток времени.

Угодить предпочтениям короля Великобритании Карла III весьма непросто из-за различных капризов. Об этом изданию Express заявила экс-повар королевской семьи Кэролайн Робб.

Так, иногда он не ест некоторые продукты, которые не любила и его покойная мать Елизавета II. А порой монарх просто капризничает, доводя требования до абсурда.

Главная причуда короля — сезонность и свежесть продуктов. Например, он отказывается есть спаржу или любые другие овощи, если они росли дальше окрестных ферм.

А подавать монарху Карлу не по сезону — это главный страх прислуги. Если зимой он видит клубнику на столе, то тут же приходит в ярость.

Существует отдельный список продуктов, на которые у короля есть строгое «табу». Покойная королева запрещала подавать ей в блюдах чеснок, а Карл III категорически против лука.

Кроме того, он признавался, что не переносит острую пищу, поэтому при готовке повара стараются быть осторожными с перцем. Обычную соль монарх тоже отказывается употреблять — взамен ему на стол подают исключительно морскую.

Причем, как уточняется, в его личной серебряной солонке. Он настолько привык к ней, что даже в поездках всегда берет ее с собой.

Требователен король и к сервировке чая — к церемонии он относится с особенным вниманием. Если его чашка окажется повернута ручкой в неправильную сторону или ложка будет лежать не в том месте, где нужно, то случается настоящая катастрофа.

У короля тут же портится настроение, и он напрочь отказывается есть. Робб подытожила, что работа поваром в королевском дворце — совсем нелегкая, и таит в себе множество опасностей.

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