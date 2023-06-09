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Такое решение принял глава МИД страны. С чем оно связано?

Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа. Такое решение принял глава МИД страны Тордис Колбрун Гильфадотт, назвав его непростым, поскольку страны поддерживали плодотворные отношения с 1944 года.

Между тем Исландия также призвала ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства.

«Нынешняя ситуация не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России», — говорится в сообщении.

При этом власти Исландии выразили надежду нормальные и плодотворные отношения с Россией, которые зависят от решений Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посла Японии вызвали в МИД России после решения Токио о начале поставок военной техники на Украину.