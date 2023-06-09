Наперекор общему потоку: прогноз Таро на неделю с 12 по 18 июня

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 12 по 18 июня.

Общий фон недели (карта Паж кубков в прямом положении)

Карта говорит о новых предложениях, о новых путях развития разных ситуаций. Например, неожиданные предложения от друзей. Но это карта не про деньги, а про эмоции и ощущения. Стоит прислушаться к тому, как мы себя ощущаем рядом с кем-то или по отношению к какой-либо ситуации.

Финансы (карта Верховная жрица в перевернутом положении)

На этой неделе могут быть непредвиденные траты, которые возникнут в результате вашей собственной глупости. К примеру, неуемный шоппинг: маркетинговые уловки будут способствовать тому, что купите то, что вам абсолютно не нужно. Также есть риск потратить много денег на то, что стало результатом вашего бездумного поведения. Если вы долго за собой не следили, то придется потратиться на врачей. Глупость влетит вам в копеечку. По итогу, все траты будут только по вашей же вине.

Здоровье (карта Четверка кубков в перевернутом положении)

На этой неделе у вас будет неплохой иммунитет, организм обойдется собственными силами и беспокоится о здоровье не стоит.

Личная жизнь (карта Влюбленные в перевернутом положении)

А вот в отношениях на этой неделе вас могут ждать проблемы. Скорее всего, будет недопонимание или недоверия. Не стоит воспринимать вашу пару «я+я». Прежде, чем выдвинуть упреки своему партнеру — подумайте, как это может повлиять на отношения в будущем. Карта в перевернутом положении также говорит о том, что любовь из отношений может уйти, поэтому будьте осторожны. Ведь вы можете ошибиться, пойдя на поводу у собственных иллюзий. Если вы решитесь на новое свидание — есть риск встретить абсолютно не того человека.

Совет на неделю (карта Королева кубков в прямом положении)

Это карта решительных действий. Если вам что-то не нравится — заявляйте об этом, предпринимайте активные действия. Вообще, неделя — про последствия своих страхов и эмоций. Нужно с холодной головой принимать любые решения. Вы должны идти наперекор общему потоку.

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