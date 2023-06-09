Центробанк спрогнозировал возвращение экономики РФ к докризисному уровню

Центробанк ожидает, что экономика РФ вернется к докризисному уровню в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Peter Wolf

Когда это произойдет?

Центробанк России ожидает возвращение российской экономики к докризисному уровню в 2024 году. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«С учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году», — уточнила она.

Набиуллина отметила, что процесс восстановления отмечается уже сегодня, в том числе за счет внутреннего туризма. Также многие регионы развивают машиностроение, металлургию и химическую промышленность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВВП России в текущем году снизится на 0,9%. Такой прогноз представила Еврокомиссия.