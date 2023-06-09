Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Регулятор принял такое решение в шестой раз подряд.

Ключевая ставка в России сохранена на уровне 7,5% годовых. Такое решение в шестой раз принял Совет директоров Центробанка в пятницу, 9 июня. Информация об этом появилась на сайте регулятора.

При этом в Центробанке видят проинфляционные риски из-за ухудшения внешней торговли и ситуации на рынке труда. Таким образом, регулятор не исключает повышения ключевой ставки на следующем заседании.

«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк России ожидает возвращение российской экономики к докризисному уровню в 2024 году.