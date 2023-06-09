Райффайзенбанк вводит комиссию на переводы физлицам в долларах

Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на переводы в долларах из других банков с 20 июня

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Новые правила не будут распространяться на начисление зарплаты в долларах. Какие еще есть нюансы?

Райффайзенбанк планирует ввести комиссию за зачисление долларов из других банков в размере 50% от суммы перевода. Об этом говорится в сообщении компании.

«С 20 июня 2023 года комиссия за входящий перевод из других банков в долларах США на счета физических лиц составит 50% от суммы перевода, но не более 500 долларов», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что количество входящих переводов в долларах будет ограничено по причине изменения рыночных условий, но новые правила не будут распространяться на начисление зарплаты в долларах.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил установить ежемесячный лимит в один миллиард долларов на покупку валюты для переводов за рубеж по одобряемым правительственной комиссией сделкам

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Центробанк продлил ограничение на снятие иностранной валюты.