Стала известна окончательная дата выхода России из ДОВСЕ

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Российская сторона уже уведомила всех участников договора о своем решении.

Окончательный выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) произойдет 7 ноября. Об этом сообщает МИД РФ.

«Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОВСЕ через 150 дней после направления уведомления. Таким образом, это произойдет в 00:00 часов 7 ноября», — говорится в сообщении.

Соглашение было подписано в 1990 году между странами НАТО и Варшавского договора. Так, для военного баланса устанавливались квоты на оружие: танки, бронированные машины, артиллерию, боевые самолеты и вертолеты.

Запад условия не соблюдал. Поэтому в 2007-м Россия приостановила участие в ДОВСЕ и оставалась участником формально. А теперь окончательно вышла из договора.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Россия вышла из ДОВСЕ.