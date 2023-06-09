«Все идет по плану»: Путин о сроках размещения ядерного оружия в Белоруссии

Путин: размещение ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7–8 июля

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Российский лидер назвал точные даты начала процедуры.

Размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии начнется после завершения подготовки сооружений для него, то есть после 7–8 июля. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, все идет по плану.

«Вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия», — уточнил Путин.

В конце мая белорусский лидер сообщил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию. Лукашенко поблагодарил Путина, принявшего решение разместить тактическое ядерное оружие на территории республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко призвал всех, кто переживает о ядерном оружии, вступать в союз Москвы и Минска, так как там его «хватит на всех».