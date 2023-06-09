В Минобороны рассказали о текущем положении дел в зоне СВО.

Армия России нанесла групповой удар по складам боеприпасов и техники иностранного производства. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель оборонного ведомства отметил, что задачу военные отработали накануне ночью. В результате были уничтожены, в частности, беспилотники врага.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России вызвали посла Японии из-за поставок техники Украине.