Очевидица рассказала о падении беспилотника в Воронеже: «Была дырка в доме»

Фото, видео: Судаков Евгений /ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

Девушка по имени Светлана описала БПЛА, из-за падения которого оказалось разрушено окно в жилом доме и введен режим ЧС.

Очевидица по имени Светлана рассказала, как беспилотник упал на жилой дом в центре Воронежа. Эксклюзивный комментарий она дала 5-tv.ru.

«Мы живем на Севастьяновском съезде — эта улица перпендикулярна пострадавшему дому. С утра выезжала из гаража на работу — было 10:02 утра. В момент закрытия ворот — у нас ворота с кнопки закрываются — что-то загудело. Свекровь у меня голову наверх подняла, и раздался жуткий такой „бзззз“ — как маленькие детские самолетики. Буквально секунд через 10-15 произошел взрыв. Затем черный столб дыма», — сообщила Светлана.

По словам очевидицы, она не сразу поняла, где все произошло. Сначала девушке показалось, что атаке подверглась детская площадка. Разбираться сразу не стала — вернулась домой и предупредила мужа об опасности. Уже потом вышла на улицу и увидела разрушенное окно в соседнем доме. А также вспомнила, каким был беспилотник.

«Видела самолетик серенький. На какой высоте — точно не могу сказать. Мне показалось, что это (БПЛА. — Прим. ред.) было метра полтора-два в длину. И размах крыльев — примерно такой же. Серого цвета. Направление было непосредственно в сторону дома», — добавила Светлана.

В заключение девушка добавила, что экстренные службы приехали на место происшествия довольно быстро — за 10-15 минут.

Беспилотник упал на жилой дом в центре Воронежа утром 9 июня. Три человека поранились из-за посыпавшихся осколков, но от госпитализации отказались. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Как сообщал 5-tv.ru, в городе также ввели режим ЧС районного масштаба.