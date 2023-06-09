В Воронеже ввели режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника

Анастасия Бурмистрова 22 0
В Воронеже ввели режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника
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Фото: Сергеев Михаил /ТАСС

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Решение было принято местной мэрией.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии города ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного масштаба после падения беспилотника. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству», — объяснил решение губернатор.

Он уточнил, что частный дом получил повреждение кровли. Несмотря на разрушения, переселять жителей высотного дома не будут. Между тем работы по восстановлению начнутся в ближайшее время.

«Сейчас проводится опись поврежденного имущества. <…> Ремонт планируем вести круглосуточно и завершить оперативно, в течение нескольких дней, подрядчик уже определен. Попросили завод-изготовитель пластиковых окон поставить нашу заявку в первую очередь», — добавил Гусев.

Утром в пятницу, 9 июня, стало известно, что беспилотник упал в центре Воронежа. Он врезался в жилой дом, расположенный на улице Белинского. На место происшествия сразу выехали все необходимые службы. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полет врезавшегося в жилой дом в Воронеже беспилотника сняли на видео очевидцы.

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