В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко в неформальной обстановке
Магдалина Нуар 18 0
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
Совсем скоро станет известно, о чем говорили лидеры.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.
До этого говорилось, что Путин проведет встречу с белорусским коллегой в резиденции Бочаров ручей. Что именно лидеры будут обсуждать — пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время.