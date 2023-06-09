В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко в неформальной обстановке

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Совсем скоро станет известно, о чем говорили лидеры.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

До этого говорилось, что Путин проведет встречу с белорусским коллегой в резиденции Бочаров ручей. Что именно лидеры будут обсуждать — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время.



