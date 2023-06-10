Наказать сложно: как привлечь медиков за врачебную ошибку

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Наказать врачей за такие ошибки, как выяснилось, крайне сложно.

Следственный комитет начал проверку в Сочи после того, как стало известно, что хирурги местной больницы во время операции оставили скальпель в теле пациентки.

Она два месяца мучилась от сильнейших болей, а потом лезвие случайно обнаружили во время КТ в другой больнице. Из-за этого женщине пришлось отложить жизненно важное лечение и срочно делать новую операцию. Но, как выяснил корреспондент «Известий» Александр Шпак, привлечь медиков за такие ошибки крайне сложно.