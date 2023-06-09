Этого не избежать? Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на Черное море

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Разрушение дамбы нанесло серьезный ущерб экологии.

Число погибших в результате подрыва Украиной Каховской ГЭС выросло до шести. Об этом сообщили экстренные службы.

В 17 городах и селах Херсонской области затопленными остаются больше 22 тысяч жилых домов. На месте работают представители Следственного комитета, они фиксируют все следы разрушений.

Тем временем, только силами МЧС из зоны бедствия удалось эвакуировать свыше 1,5 тысячи человек. Спасатели узнают от тех, кого уже везут на сушу, о том, кто еще мог остаться в городах, и прочесывают квартал за кварталом.

По предварительным данным, ущерб от затоплений составит 1,5 миллиарда рублей. Значительные территории области все еще остаются под водой, однако местные власти уже начали оценивать потери.

Кроме того, разрушение дамбы нанесло серьезный ущерб экологии, например, смыты сельхоз поля вдоль Днепра. А вот Черному морю теперь грозит настоящая экологическая катастрофа.

По мнению ученых, может начаться гниение и заражение воды. Сейчас река сносит в море все, что смыла, а это огромные слои плодородной почвы и удобрений.

А, значит, там значительно повысится содержание биогенных элементов — прежде всего, азота и фосфора, которое вызовет «взрывоопасный» рост сначала водорослей, а затем и планктона, который им питается.