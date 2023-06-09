«Не был родным»: Садальский раскрыл правду о сыне Джуны
Садальский заявил, что Вахтанг не был родным сыном Джуны
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Знаменитый шоумен вспомнил о целительнице в годовщину со дня ее смерти.
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский вспомнил 8 июня — в день смерти Джуны (настоящее имя — Евгения Давиташвили — Прим. ред.) — о знаменитой целительнице.
Он поделился, что 13 лет ходил вместе с ней на кладбище к могиле ее сына Вахтанга, погибшего в 2001 году. Там они неподалеку накрывали столы — тогда дирекция Ваганьковского кладбища разрешала это.
«Вахтанг не был родным сыном Джуны, вы не найдете ни одной ее фотографии с Вахо дошкольного возраста и уж, тем более, новорожденного. Самые близкие знали об этом, но не вспоминали, поскольку большей любви к ребенку трудно было представить», — написал знаменитость в личном блоге.
Несмотря на то, что фактического родства не было, мальчик, по мнению Садальского, вырос похожим на Джуну.
«Такие вещи случаются, я знаю много примеров, когда приемные дети или дети от предыдущих браков с возрастом становятся портретами своих новых родителей. Конечно, при условии взаимной любви, а это чувство — посильнее ДНК», — добавил он.
Гибель любимого родственника целительница не пережила — душа ее умерла, а телом она лишь доживала, считает актер. В результате, так как ее энергия ушла и лечить она уже не могла, Джуна быстро слепла.
По одним данным, сын целительницы погиб в автокатастрофе, по другим — был убит. После его смерти женщина стала крайне закрытой, превратившись, по сути, в затворницу.
Спустя 14 лет после гибели Вахтанга мать воссоединилась с ним в другом мире. Ее похоронили в том же склепе, над которым возвышается памятник: Джуна, обнимающая сына.
Ранее 5-tv.ru писал, что Садальский поделился воспоминаниями о Стефании Станюте,