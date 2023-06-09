Дождь не долетает до земли: Алтайский край охватили масштабные лесные пожары

Площадь лесных пожаров в Алтайском крае превысила пять тысяч гектаров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Денис Бочаров; 5-tv.ru

Стремительному распространению огня способствуют жара и шквалистый ветер.

В Алтайском крае горят леса — площадь пожаров уже превысила пять тысяч гектаров. Стремительному распространению огня способствуют жара и шквалистый ветер.

Как сообщили в региональном МЧС, к тушению огня привлечены 150 человек, около 70 единиц техники, а также самолет-амфибия Бе-200, который сбрасывает воду на труднодоступные участки. Причиной пожара, вероятно, стала так называемая сухая гроза.

Это явление, когда дождь не успевает достичь земли из-за жары и испаряется в воздухе. В таких условиях достаточно одной молнии, чтобы возникло возгорание.

Пока в Алтайском крае бушуют лесные пожары, в Республике Алтай — наводнение. Из-за аномально жаркой погоды в горах начал активно таять снег, что привело к резкому повышению уровня рек.

Вышла из берегов река Бия — в итоге оказались подтоплены несколько населенных пунктов. На некоторых дорогах пришлось перекрыть движение.