Карен Шахназаров получил почетную госнаграду

Госпремию за достижения в области гуманитарной деятельности получил режиссер Карен Шахназаров

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

За что наградили известного кинодеятеля?

Российский режиссер Карен Шахназаров получил государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2022 год. Об этом было объявлено на пресс-конференции в ТАСС.

Государственная премия — высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Помимо денежного вознаграждения лауреаты получают диплом, почетный и фрачный знаки.

До этого в финале церемонии закрытия 45-го ММКФ Карен Шахназаров получил почетный приз за вклад в мировой кинематограф. Режиссер с 1998 года является генеральным директором и председателем правления киноконцерна «Мосфильм».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в МХТ наградили молодых режиссеров.