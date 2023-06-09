Иван Охлобыстин рассказал, что не сомневается в победе России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

По мнению знаменитости, мир сейчас переживает тяжелый период, который оставит серьезный отпечаток в истории.

Звезда сериала «Интерны» Иван Охлобыстин сильно впечатлен происходящими в мире событиями, связанными с проведением спецоперации на Украине. Актеру никак не дают покоя ежедневные известия о войнах, катаклизмах и эпидемиях. Об этом он рассказал в личном блоге.

Однако, актер признается, что даже не сомневается в победе России над украинским нацизмом.

«Запад, походу, обломался, победа России — дело времени. <…> Европа ожидаемо сливает украинцев», — откровенно заявил артист.

Актера также беспокоит ситуация между Тайванем и Китаем, поэтому он высказался и по поводу событий в дружественных с Россией странах. Охлобыстин даже обратил внимание в арсенале Воздушно-космических сил КСИР появилась гиперзвуковая ракета, которая носит название «Фаттах».

«Китай тихонько, подбирается к Тайваню. У Ирана волшебным образом произошел прорыв в науке, и они изобрели гиперзвуковые ракеты, отчего в Израиле все на нервах», — заявил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Охлобыстин подчеркнул важность Дня Победы для всех поколений.