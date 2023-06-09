Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Киевский режим пытается создать красивую картинку для иностранных партнеров, чтобы дальше «клянчить» военную помощь. Но, кажется, очевидного уже не скрыть.

Запад признал значительные потери техники ВСУ в зоне проведения спецоперации, пишет агентство Bloomberg.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru показал кадры работы вертолетов Ка-52 по уничтожению техники ВСУ.