Власти Херсонской области заявили об угрозе обмеления Каховского канала

Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС

Уровень воды в водохранилище продолжает падать. Как с этим борются власти?

Уровень воды в Каховском водохранилище после прорыва ГЭС продолжает падать. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Возникла опасность обмеления Каховского магистрального канала и, вследствие этого, — угроза ограничения подачи питьевой воды населению Ивановского муниципального округа (4 тысячи человек)», — написал он.

Между тем Сальдо дал поручение организовать водоснабжение округа с использованием артезианских скважин, а также наладить доставку питьевой воды транспортом.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин держит всю ситуацию по Каховской ГЭС под контролем.