Пересильд, Шипенко и Эрнст получили госпремию за фильм «Вызов»

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Картина была снята на борту Международной космической станции (МКС).

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и гендиректор Первого канала Константин Эрнст стали лауреатами государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма «Вызов». Об этом стало известно на пресс-конференции в ТАСС.

Известно, что их достижения были оценены за создание художественного кинофильма «Вызов», премьера которого состоялась 12 апреля 2023 года.

Так, 5 октября 2021 года «Киноэкипаж», состоявший, в том числе из Клима Шипенко и Юлии Пересильд, исполнительницы главной роли, отправился в космос и спустя 12 дней успешно вернулся на Землю. Пересильд сыграла молодого врача, которой предстояло спасти жизнь космонавта — провести ему операцию.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как режиссер Клим Шипенко рассказал о съемках «Вызова».