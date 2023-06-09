Советские военные песни наделят статусом народного достояния

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Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала абсурдной ситуацию, когда творческие коллективы не могут исполнять для пожилых людей песни их юности из-за позиции правообладателей.

Министр культуры РФ Ольга Любимова пообещала наделить советские военные песни статусом народного достояния. Об этом она сообщила в интервью «Известиям».

С инициативой об изменении статуса композиций ранее выступила депутат Госдумы Елена Ямпольская. По ее словам, сегодня многие творческие коллективы не могут исполнять советские военные песни из-за позиции правообладателей. Те либо не отвечают на запросы, либо требуют огромные суммы за свое согласие.

«Если у кого-то из потомков в пятом или третьем поколении есть идея выставить драконовский счет полулюбительскому коллективу, который приезжает в муниципалитет спеть для пожилых людей, пришедших послушать песни их молодости, — это даже звучит абсурдно», — прокомментировала ситуацию Ольга Любимова.

Решение парламентарий предложила следующее — создать специальный рублевый счет, на который государство сможет переводить авторские платежи. По мнению министра культуры, это недостаточная мера.

«Елена Ямпольская предлагала просто создать некий банковский счет, куда в одностороннем порядке идут авторские отчисления. Хотите — берите, хотите — не берите. Но использовать то, что давно уже стало символом, например, Дня Победы, не давать возможность людям исполнять наши военные песни — недопустимо и невозможно», — подчеркнула глава Минкультуры РФ.

По словам министра, ее ведомство сейчас работает над решением проблемы на законодательном уровне. Конкретный документ пока не готов, однако он обязательно появится. Его разработка требует времени, так как нужны консультации с Российским авторским обществом и органами законодательной власти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Любимова заявила о начале работы «Пушкинской карты» в новых регионах России уже в 2024 году.